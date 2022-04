Sie ist gerade mal 17 Jahre alt und schon ein Profi auf dem Laufsteg. Kein Wunder, wenn die Mutter Heidi Klum heißt. Der große Erfolg ihrer Mutter im Modegeschäft, scheint Leni Klum aber nicht abzuschrecken. Sehr schnell trat sie aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter heraus. Wir stellen den Shooting-Star der Modelwelt vor.

Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren. Sie besitzt wie ihre Mutter die US-amerikanische und die deutsche Staatsbürgerschaft.