Sängerin Lena Meyer-Landrut „Ich bin etwas überfordert damit, wie viele Leute Stars sind“

In „Trolls 3 - Gemeinsam stark“ macht sich das verliebte Trolls-Paar Branch (im Original von Justin Timberlake gesprochen) und Poppy (Anna Kendrick) auf die Suche nach Branchs früheren Boygroup-Kollegen. Der Film kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos. „Der Film macht einfach Spaß und ist total kurzweilig. Und er ist natürlich wieder super musikalisch“, sagte Forster.