Klare Worte von Lena Meyer-Landrut : ESC-Teilnahme 2011 in Düsseldorf „hätte nicht sein müssen“

ESC-Teilnahme 2011 in Düsseldorf „hätte nicht sein müssen“

2010 siegte Lena in Oslo. Moderator Stefan Raab war für ihre Karriere maßgeblich verantwortlich. Foto: dapd/Nigel Treblin/ddp

Düsseldorf 2010 gewann sie in Oslo, 2011 wollte Lena den Sieg beim Heimspiel in Düsseldorf wiederholen und erneut den Eurovision Song Contest einheimsen. Nun spricht die Sängerin darüber, dass die zweite Teilnahme ein Fehler war und welche Rolle Stefan Raab spielte.

Lena Meyer-Landrut sieht es als Fehler, nach ihrem Sieg vor zehn Jahren beim Eurovision Song Contest (ESC) im Folgejahr 2011 noch einmal angetreten zu sein. „Ich glaube nicht, dass das notwendig war“, sagte die 28-Jährige dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es war nicht schlimm, man kann sicher nicht sagen, dass alles sehr viel besser gewesen wäre, wenn ich darauf verzichtet hätte. Aber hätte es sein müssen? Nein.“ Lena gewann 2010 in Oslo mit „Satellite“, 2011 landete sie in Düsseldorf mit dem Titel „Taken By A Stranger“ auf dem zehnten Platz.