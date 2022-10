Legendärer Sterne-Koch : Heinz Winkler im Alter von 73 Jahren gestorben

Aschau Als 31-Jähriger wurde er als jüngster Koch mit drei Sternen vom Guide Michelin ausgezeichnet, später erhielt er sogar das Bundesverdienstkreuz. Jetzt ist Spitzenkoch Heinz Winkler im Alter von 73 Jahren gestorben.

Spitzenkoch Heinz Winkler sei nach kurzer schwerer Krankheit am Freitag gestorben, hieß es am Samstag auf der Homepage der „Residenz Heinz Winkler“ in Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim). „Eine Legende der Kochkunst ist aus dem Leben getreten“, hieß es weiter.