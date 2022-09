Legendäre italienische Film-Diva : Gina Lollobrigida bricht sich Oberschenkel

Gina Lollobrigida im November 2021. Foto: dpa/Mario Cartelli

Rom Mehrere italienische Medien berichten, dass sich die legendäre italienische Film-Diva Gina Lollobrigida bei einem Sturz in ihrem Haus den Oberschenkel gebrochen hat. Demnach muss muss die 95-Jährige operiert werden.

Das berichteten italienische Medien wie die Nachrichtenagentur Ansa und die Zeitung „La Repubblica“ am Sonntag unter Berufung auf den Anwalt der Schauspielerin. Antonio Ingroia teilte demnach mit, dass es Lollobrigida den Umständen entsprechend gut gehe. Der Routineeingriff solle trotz des hohen Alters und der Herzprobleme des früheren Weltstars an diesem Montag in einem Krankenhaus in Rom vorgenommen werden.

Lollobrigida war in den 50er und 60er Jahren eine der bekanntesten Schauspielerinnen Italiens und wurde gar als „schönste Frau der Welt“ bezeichnet. Sie drehte an der Seite großer Hollywoodstars. Nach ihrer Karriere vor der Kamera wurde sie Fotografin und Bildhauerin. In den vergangenen Jahren entbrannte um sie ein Familienstreit - auf Initiative ihres Sohnes wies ihr ein Richter dann einen Vormund zu.

Dennoch ließ sie sich als Kandidatin für die anstehenden Parlamentswahlen am 25. September aufstellen. Für die radikale Protestpartei „Italia Sovrana e Populare“, die unter anderem den Ausstieg aus der Europäischen Union, der Gemeinschaftswährung Euro und der Nato ist, will die Seniorin in den Senat, die kleinere der zwei Parlamentskammern, einziehen.

(felt/dpa)