So lebt der Hollywood-Schauspieler : Johnny Depp zeigt sein chaotisches Zuhause

Foto: dpa/Michael Kappeler 29 Bilder Das ist Johnny Depp

Los Angeles Auf seiner Instagram-Seite hat Johnny Depp einen Einblick in sein Haus in Los Angeles gewährt. Doch mit der Ordnung scheint es der US-Schauspieler nicht so ernst zu nehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es könnte von einem Filmset stammen und das verwahrloste Zuhause des Protagonisten zeigen. Doch tatsächlich handelt es sich bei Johnny Depps Beitrag auf Instagram um sein eigenes Haus. Dies kommentiert er ironisch, sorgt damit für einige Lacher, aber auch Stirnrunzeln bei seinen Followern. Schon im mehrere Wochen andauernden Verleumdungsprozess warf ihm Ex-Frau Amber Heard seinen Hang zum Chaotischen vor. Doch dass es „Fluch der Karibik“-Star mit der Ordnung nicht so genau nimmt, macht er auch keinen Hehl.

View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

So zeigt er auf seinem Instagram-Account ein Zimmer in seinem Haus, das einem Wimmelbild gleicht. Nur noch wenig freie Fläche ist auf dem Boden zu erkennen, der Tisch und weitere Möbel gehen in Bergen aus teils undefinierbaren Gegenständen unter. Leinwände und ein Skelett sind zu sehen und eine Gitarre liegt auf der Lehne einer Couch. Dem Schauspieler scheint dies jedoch nichts auszumachen. Er scherzt: „Ordnung war schon immer meine Stärke.“ Er selbst sitzt im Bild auf dem Sofa und fotografiert das Chaos vor ihm.

Fans unterstützen den Schauspieler, kommentieren mit „Organisation ist überbewertet“ oder „Das hier ist ein wahrer Künstler“. Andere sehen das Chaos in Depps Haus eher kritisch. „Gott helfe denen, die versuchen, es aufzuräumen“, schrieb ein Instagram-User. Kommentare wie diese sind unter dem Posting allerdings eine Seltenheit und die meisten von Depps Followern halten zu ihm.

Lesen Sie auch Hollywood-Star auf Tour : Johnny Depp und Jeff Beck begeistern Fans bei Konzert in Offenbach

Mittlerweile kann Johnny Depp also wieder seiner Kreativität vollen Lauf lassen. Neben neuen Filmrollen, die der Schauspieler bald schon an Land ziehen könnte, trat er auch als Musiker beim Helsinki Blues Festival und in London auf. Zudem verkauft er seine Kunst - und das sehr erfolgreich: Die 780 Bilder von „Friends & Heroes“ waren für je 3.950 Pfund (etwa 4.700 Euro) zu haben und in wenigen Stunden ausverkauft.

(joko)