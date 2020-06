Vorfälle bei Dreharbeiten : Lea Michele entschuldigt sich nach Mobbing-Vorwürfen

Los Angeles Die US-Schauspielerin Lea Michele (33) hat mit einer Entschuldigung auf Mobbing-Vorwürfe ihrer afroamerikanischen „Glee“-Kollegin Samantha Ware (28) reagiert. Sie verteidigte sich zugleich, dass sie niemals andere Menschen nach deren Herkunft oder Hautfarbe beurteilt habe.

„Ich entschuldige mich für mein Verhalten und jedweden Schmerz, den ich verursacht habe“, schrieb Michele am Mittwoch in einem längeren Instagram-Beitrag.

Sie wollte damit ihre Unterstützung für die afroamerikanische Gemeinde zum Ausdruck bringen, erklärte Michele am Mittwoch in ihrem Instagram-Post. Nach Kritik habe sie nun über ihr eigenes Verhalten nachgedacht und darüber, wie sie von anderen wahrgenommen worden sei. Sie lerne daraus und wolle sich in der Zukunft besser verhalten, vor allem auch für ihr Kind. Die schwangere Schauspielerin erwartet mit Ehemann Zandy Reich ihr erstes Kind.