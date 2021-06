Nach langer Social-Media-Pause : Laura Müller meldet sich mit süßen Neuigkeiten auf Instagram zurück

In den vergangenen Monaten ist es ruhig gewesen auf Laura Müllers Instagram-Profil. Jetzt meldet sich die Ehefrau vom Wendler zurück – mit einem Familienzuwachs.

Ein kleiner Welpe schaut mit großen Augen in die Kamera. Mit diesem Foto ihres neuen Hundebabys überraschte Laura Müller am Dienstagabend ihre Instagram-Follower. In den letzten Monaten hatte sie kaum etwas gepostet, ihr Feed ist seit Wochen unverändert geblieben. Jetzt wollte die 20-Jährige ihren Fans aber anscheinend ihren Familienzuwachs vorstellen: „Willkommen an unseren neuen Welpen Tiger“, schreibt die Ehefrau von Michael Wendler zu dem Hundefoto.