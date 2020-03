„Let’s Dance“-Kandidatin : Laura Müller will zeigen, dass sie auch ohne den Wendler bestehen kann

Köln Sie war im „Sommerhaus der Stars“ und nackt im „Playboy“ zu sehen. Jetzt tanzt Laura Müller bei „Let’s Dance“. Ohne den Wendler.

Dass ausgerechnet Laura Müller bei „Let’s Dance“ mitmacht, kann man im TV-Jahr 2020 als logischer Schritt bezeichnen. Denn gemeinsam mit ihrem Freund, dem 28 Jahre älteren Schlagersänger Michael Wendler, ist Müller Woche für Woche in den Schlagzeilen. Sei es mit Nacktbildern im „Playboy“, sei es vor dem Dschungelcamp, obwohl Müller daran gar nicht teilnahm. Die Welt zerreißt sich das Maul über Wendler und Müller. Und jetzt tritt die 19 Jahre alte Laura auch noch im RTL-Tanzlokal auf – wenn das mal nicht geschickte PR ist. Und so trifft es „Let’s Dance“-Kollege Martin Klempnow auf den Punkt, wenn er sagt: „Es ist erstaunlich, dass jemand mit 19 Jahren solche Aufmerksamkeit bekommt, weil sie sich an die Seite eines anderen Menschen stellt. Ich habe natürlich meine persönliche Meinung dazu, aber in Köln sagen wir: "Jeder Jeck ist anders!"