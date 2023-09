Kolumbiens Präsident unter den Trauernden Kolumbianer nehmen Abschied von Maler Fernando Botero

Zahlreiche Menschen haben bei der Totenmesse für Fernando Botero in der Kathedrale der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá Abschied von dem berühmten Maler und Bildhauer genommen. Unter den Trauergästen war am Montag auch Kolumbiens Präsident Gustavo Petro. Am Wochenende war Boteros Leichnam bereits im Kongress des südamerikanischen Landes aufgebahrt worden. In den kommenden Tagen können auch die Menschen in Boteros Geburtsstadt Medellín dem Künstler die letzte Ehre erweisen, bevor er in Pietrasanta in Norditalien an der Seite seiner Frau Sophia Vari beigesetzt wird.