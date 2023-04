23 Kilo essbare Ehrung Süßigkeitenhersteller lässt Schoko-Büste von König Charles anfertigen

Anlässlich des großen Events hat der US-Süßwarenhersteller Mars für seinen Sitz in Großbritannien eine Schokoladenbüste des Königs machen lassen. Das essbare Abbild des 74-jährigen Monarchen, der am 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt werden soll, wiege 23 Kilogramm, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch.