Krimineller Kult : Wenn Hochstapler und Betrüger zum Mythos werden

Düsseldorf Der Fall Anna Sorokin zeigt, wie aus einer kriminellen Person allmählich eine Kultfigur wird. Und das ist kein Einzelfall: Die Populärkultur bedient sich gerne an der Erzählung von „coolen“ Verbrechern - und ebendiese profitieren davon, sozial wie finanziell. Eine Auswahl der prominentesten Fälle.

Es liegt ein Reiz in den Geschichten von Menschen, die in der Lage sind, komplexe Systeme zu durchackern und sie sich zu eigen zu machen, um andere zu täuschen und daraus Profit zu ziehen. Denn dafür braucht es nicht nur kriminelle Energie, sondern durchaus jede Menge Mut, Kreativität und Fingerspitzengefühl. Und wenn die Opfer dieser Menschen dann noch millionenschwere Geschäftsleute, Unternehmen oder Industrien sind, für die man womöglich ohnehin keine große Sympathie aufbringt, legitimiert das den Betrug scheinbar.

Unlängst wurde die Geschichte von Anna Sorokin populär, einer Hochstaplerin aus Deutschland, die sich in New York als reiche deutsche Erbin ausgab und unzählige Menschen in der New Yorker High Society um ihr Geld betrog. Ihr wurde eine eigene Netflixserie mit dem Titel „Inventing Anna“ gewidmet. Jetzt legt der Fernsehsender RTL mit einer Doku nach, die am 23. Juni bei RTL ausgestrahlt wird. In der Doku, die vorab bereits bei RTL+ geschaut werden kann, zeigt sich Sorokin auch nach ihrer vierjährigen Haftstrafe, aus der sie wegen guter Führung vorzeitig entlassen wurde, nicht gerade einsichtig: “Ich weiß, dass ich schlau bin und ich habe eine Vision. Ich bin talentiert und habe offenbar eine interessante Meinung zu Dingen. Vielleicht zieht das die Leute an.“