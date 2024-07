Im Podcast So reagieren Bill und Tom Kaulitz auf den Andrang beim CSD

„Ich muss mit der Presse schimpfen, das ist mir too much“ – so leitet Bill Kaulitz die Rubrik „Kaulitz Kolumna“ in der neuesten Folge ihres Podcasts „Senf aus Hollywood“ ein. Bill bezieht sich dabei auf die Artikel, die im Zusammenhang mit dem CSD in Köln am vergangenen Wochenende erschienen sind. Dort wurde unter anderem sein Alkoholkonsum thematisiert und ob Bill auf der Bühne hingefallen sei, weil er vorher zu viel Champagner getrunken hat. „Das möchte ich einmal klarstellen“, sagt er, „ich nehme meine Auftritte immer sehr sehr ernst und ich gehe nicht betrunken auf die Bühne. Natürlich trinke ich gerne mal hier und da einen kleinen Champagner, aber das mache ich auch wirklich erst, wenn ich fertig bin mit einer Performance.“