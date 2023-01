Superstar geht auf „Celebration Tour“ Madonna kommt 2023 für Live-Konzert nach Köln

Die „Queen of Pop“ geht wieder auf Welttournee. Die Tourtermine hat sie parallel zu ihrer Ankündigung auf Instagram auf ihrer Website veröffentlicht. Insgesamt macht die 64-Jährige während ihrer „Celebration Tour“ 2023 für zwei Konzerte in Deutschland Halt. Am 15. November kommt der Superstar in die Lanxess Arena in Köln, das zweite Konzert in Deutschland wird der Weltstar am 28. November in Berlin spielen.