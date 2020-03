Interview : „Nudeln sollte man ruhig selber kneten“

Hamburg Die 92-jährige Kochbuchautorin spricht über alte Männer und Goethes kulinarische Vorlieben.

Sie hat in den 1950ern auf Geheiß des legendären Verlegers Heinrich Maria Ledig-Rowohlt eine Kochbuchreihe aufgelegt, später für „Zeit“ und „Stern“ gearbeitet: Sybil Gräfin Schönfeldt, die eigentlich Schlepegrell heißt, zählt zu den Grandes Dames der Gastro-Journalisten. Mehr als 50 Bücher sind so entstanden, nicht nur übers Kochen, sondern auch über gutes Benehmen und Literaten. Übers Essen und Kochen spricht die Gräfin aber am liebsten, so munter und lebenslustig, dass man ihr die 92 Jahre kaum glauben mag. Ihr aktuelles Buch heißt „Kochbuch für den großen alten Mann“, das Pendant ihres „Kochbuchs für die kleine alte Frau“.

Waren die Männer, die sie kennengelernt haben, in Sachen Kochen eher hoffnungslose Fälle?

Sybil Gräfin Schönfeldt Teils, teils. Ich gehöre einer ziemlich alten Generation an, wo es nicht üblich war, dass Männer in die Küche gingen. Auch wenn sie gewollt hätten, wären in einer Zeit, in der es noch Köchinnen gab, diese tief beleidigt gewesen, wenn der Hausherr gesagt hätte, lass mich mal den Porridge kochen. Männer und Kochen ist eine Situation der modernsten Zeit.

Sie schildern, dass viele alte Männer zwar nicht kochen, aber daneben stehen und wissen, wie es gemacht wird.

Gräfin Schönfeldt Das ist ja auch der Unterschied zur alten Frau. Die hat ihr ganzes Leben lang gekocht. Für den alten Mann ist das ganz anders. Ich weiß, dass alte Leute ihr Leben nicht vergeuden wollen mit sinnlosem Zeug. Der alte Mann muss nicht die ganze Küche beherrschen. Ich brauche ihm nicht das Kochen beizubringen, sondern muss ihn nur fragen: Wie willst du leben, was willst du essen? Was willst du können? Was probieren wir aus? Das Buch ist daher eine punktuelle Kochschule.

Eine Art Abkürzung zu einem gesunden Leben.

Gräfin Schönfeldt Völlig richtig. Eine Fokussierung auf das, was wichtig ist. Was Spaß macht, was schmeckt, was man immer schon mal essen wollte.

Sie versuchen, Grundkenntnisse des Kochens über Geschichten zu vermitteln. Bleibt das eher haften?

Gräfin Schönfeldt Ich mache ja keine Theorie, sondern gucke, wie die Wirklichkeit ist. Und erzähle eben, was Männer erfahren, wenn Sie alleine sind. Das Essen soll nicht nur dazu dienen, satt zu werden, sondern es ist ein Stück Leben, hat seine eigene Dramatik, seine eigenen Gesetze und Genüsse. Das finde ich schön.

Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Küche. Kochen und Essen wir heute besser als früher?

Gräfin Schönfeldt Anders. Früher war es leichter, bevor die Lebensmittelindustrie anfing, zwanzigerlei unterschiedliche Joghurts und 98 verschiedene Suppen auf den Markt zu bringen. Früher hat man mit dem Jahr gelebt, verarbeitet, was im eigenen Garten gewachsen ist oder ist auf den Markt gegangen, und man hat vielleicht einmal oder zweimal in der Woche Fleisch oder Fisch gegessen. Jetzt ist das Angebot riesig, und es wird den Leuten, die nicht in der Kindheit schon gelernt haben, was vernünftiges Essen ist, so der Kopf vollgedröhnt, dass sie gar nicht wissen, was sie tun sollen. Ständig gibt es neue Warnungen und Empfehlungen.

Dass alle übers Kochen reden, heißt ja nicht automatisch, dass besser oder mehr gekocht wird.

Gräfin Schönfeldt Ich glaube, dass immer noch stimmt, was eine Studie schon in den 90ern ermittelte: Innerhalb der Woche gehen die Leute in die Kantine und essen zu Hause ein Brötchen. Am Wochenende wird gekocht, oft mit Freunden. Das man die Sinnlichkeit nicht vergisst, gefällt mir.

Zaubern Sie noch Gerichte für andere?

Gräfin Schönfeldt Mir sind die gleichaltrigen Freunde ziemlich weggestorben. Ich koche für meine Kinder, für Geburtstagsgäste, aber ich koche nicht mehr so oft wie früher. Auch weil ich die schweren Töpfe nicht mehr transportieren kann.

Kochen Sie noch für sich alleine?

Gräfin Schönfeldt Natürlich, dazu macht mir das viel zu viel Spaß. Aber ich koche viel kleinere Portionen. Ich esse auch nicht mehr drei Mahlzeiten am Tag, sondern nur noch zwei.

Sie haben sich auch großen Persönlichkeiten wie Goethe, Fontane und Lindgren über das Kochen genähert. Sagt das Essen etwas aus über den Charakter?

Gräfin Schönfeldt Einmal das und auch über die Zeit. Bei Fontane umfasst es ein ganzes Jahrhundert. Für das Goethe-Buch bin ich in Weimar gewesen und habe im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar recherchiert. Dort habe ich Dokumente einsehen können, die vermutlich seit Goethes Tod in 44 großen Pappkartons geschlummert haben. Goethes Diener hat nämlich genau aufgeschrieben, was er für ihn gekauft und gekocht hat. Daran konnte man verfolgen, dass Goethe zum Beispiel ein ungeheurer Obstesser war. Und er hat kurz vor seinem Tod noch Apfelbäume in die Wiesen setzen lassen, damit die Enkel, wenn sie erwachsen sind, gute Äpfel haben.

Mit Astrid Lindgren waren sie befreundet, was hat sie beim Essen aufgetischt?

Gräfin Schönfeldt Das Schlichteste, was man sich vorstellen kann. Sie hat immer gesagt, ich bin nur eine Bauerntochter aus Smarland. Man kann heute nur nicht mehr so leben wie damals. Das sollte aber der Maßstab sein und bleiben – auf Überflüssiges zu verzichten. Stattdessen das essen, was einem übers Jahr zuwächst, Gemüse und Obst, zwischendurch etwas Fleisch und Fisch und Nudeln. Und die sollte man sich ruhig mal selber kneten.

Gibt es ein Lieblingsgericht, mit dem sie viele Erinnerungen verbinden?

Gräfin Schönfeldt Manches. Es fängt mit dem Porridge an. Dann sehe ich immer meinen Großvater, der seinen Porridge aus Buchweizen gegessen hat. Und wissen Sie was: In diesem Jahr ist mein hundertjähriger Onkel gestorben. Von ihm habe ich den blauen Teller geerbt, von dem mein Großvater seinen Porridge aß. Den halte ich in Ehren.

