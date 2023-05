Das Gesicht der „Aktuellen Kamera“ Klaus Feldmann im Alter von 87 Jahren gestorben

Der Nachrichten-Mann schrieb mehrere Bücher und war auch mit Lesungen unterwegs. Zuletzt veröffentlichte er 2016 ein Buch mit dem Titel „Verhörte Hörer“, in dem er Geschichten aus Rundfunk und Fernsehen im Sozialismus präsentierte, die eigentlich nie passieren sollten. So erinnerte er an Versprecher wie „demokratische Hodenreform“ oder „bunte Transparente und Bruchbänder“ oder das „Pilotbüro der SED“.