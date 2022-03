Heftige Klatsche für Comedian : Rapper ohrfeigt Oliver Pocher in aller Öffentlichkeit

Rapper ohrfeigt Oliver Pocher in aller Öffentlichkeit

Dortmund Am Rande eines Boxkampfes in Dortmund hat es eine handgreifliche Attacke auf den Comedian Oliver Pocher gegeben. Der Täter soll ein Rapper gewesen sein, die Tat wurde gefilmt und die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Körperverletzung.

Am Samstagabend um 23.48 Uhr sei die Polizei von dem Vorfall verständigt worden, „wir haben noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte der Dortmunder Polizeisprecher Peter Bandermann am Sonntag. Die verschiedenen Videos zu dem Vorfall würden als Beweis gesichert.