„Spider-Man“-Star : Schauspielerin Kirsten Dunst erhält einen Hollywood-Stern

Los Angeles Die US-amerikanische Schauspielerin Kirsten Dunst wird auf dem berühmten „Walk of Fame“ verewigt. Seit über 25 Jahren spielt die 37-Jährige in Hollywood-Produktionen mit.

An der Seite von Brad Pitt und Tom Cruise hatte Kirsten Dunst mit zwölf Jahren in „Interview mit einem Vampir“ ihren ersten großen Filmauftritt. Als Peter Parkers Freundin Mary Jane Watson in der „Spider-Man“-Triolgie wurde sie später weltberühmt. Bald hat die US-amerikanische Schauspielerin auch einen festen Platz in Hollywood. Auf dem „Walk of Fame“ soll Dunst (37) am 29. August mit einer Sternenplakette verewigt werden, wie die Verleiher der Auszeichnungen am Donnerstag mitteilten.