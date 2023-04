Kölner Grammy-Gewinnerin Kim Petras veröffentlicht Single mit Rap-Superstar Nicki Minaj

Die Song-Kollaboration der beiden Künstlerinnen - „Alone“ - kam am Freitag (Ortszeit) heraus. Der Eurodance-Song enthält ein Sample von Alice Deejays Club-Hit „Better Off Alone“ aus dem Jahr 1999. Dies sei eine Anspielung auf die Dance-Hits, die Kim in ihrer Kindheit gehört habe, um ihre Probleme zu verdrängen, heißt es in einer Mitteilung ihrer Plattenfirma.