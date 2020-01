Quiz : Kennen Sie die richtigen Namen der Stars?

Düsseldorf Vanessa Mai hat einen, Campino auch. Viele Künstler haben Künstlernamen. Doch kennen Sie die wahren Namen der Stars?

So erzählte erst kürzlich Sängerin Vanessa Mai, dass sie zu Beginn ihrer Karriere mit dem neuen Künstlernamen fremdelte. „Ich sehe das wie meinen richtigen Namen an. Es fühlt sich auch nicht mehr komisch an - das war vielleicht ganz früher so, als wir angefangen haben, Musik zu machen mit Wolkenfrei als Band“, sagte Mai der Deutschen Presse-Agentur. In unserem Quiz können Sie ausprobieren, ob Sie mit den Namen der Promis vertraut sind. Testen Sie Ihr Wissen.