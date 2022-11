In Schottland : Kate Winslet unterstützt Familie finanziell

Tillicoultry Hollywood-Star Kate Winslet, bekannt geworden durch den Blockbuster „Titanic“, beweist ein großes Herz: Sie greift einer schottischen Familie finanziell unter die Arme. Das sind die Hintergründe.

Auch in Schottland sind die hohen Energiekosten ein großes Thema, insbesondere für Familien, die ihren Verbrauch nicht reduzieren können, so wie bei Familie Hunter: Mutter Carolynne Hunter hatte erst vor wenigen Tagen eine Spendenaktion gestartet. Die 49-Jährige könne wegen ihrer schwer kranken Tochter Freya die Energienutzung nicht reduzieren, hatte sie ihre Initiative begründet.

„Mare of Easttown“ : Kate Winslet in der Rolle ihres Lebens

Noch in diesem Jahr will der britische Sender Channel 4 den Film „I am Ruth“ zeigen, in dem Winslet an der Seite ihrer Tochter Mia Threapleton (22) spielt. Die Oscar-Preisträgerin ist auch Co-Autorin des Films, der sich mit psychisch kranken jungen Menschen in Großbritannien beschäftigt.