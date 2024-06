Prinzessin Kate bedauert Abwesenheit „Bitte übermitteln Sie meine Entschuldigung dem gesamten Regiment“

Die britische Prinzessin Kate hat der Irischen Garde für deren Generalprobe am Samstag zur traditionelle Parade „Trooping the Color“ viel Glück gewünscht. Die an Krebs erkrankte Ehefrau des britischen Thronfolgers William entschuldigte sich dafür, in ihrer Eigenschaft als Ehrenoberst nicht dabei sein zu können. Das Amt sei eine große Ehre, schrieb sie in einem Brief, den die Irische Garde auf der Social-Media-Plattform X veröffentlichte. „Bitte übermitteln Sie meine Entschuldigung dem gesamten Regiment“, hieß es darin. „Ich hoffe, dass ich euch alle sehr bald wieder vertreten kann.“