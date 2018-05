Paris Karl Lagerfeld ist für seine offenen Worte bekannt. In einem Interview kritisiert er nun Merkels Flüchtlingspolitik und droht damit, die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben: „Ich will nicht Teil dieses Neonazi-Clubs sein.“

„Hatte Sie (Merkel) es nötig zu sagen, dass man eine Million Migranten aufnehmen muss(...)?“, fragte Karl Lagerfeld in einem Interview des französischen Wochenmagazins „Le Point“. Merkel habe sich ein gutes Image geben wollen, fuhr der Modedesigner fort. Als "Pastoren-Tochter" ertrage Merkel die Verbrechen der Nazis nicht. "Das Paradoxe daran ist, dass Merkel das Böse an die Macht befördert, während sie es reparieren will."

Denn mit der Entscheidung, "eine Million Zuwanderer" in Deutschland aufzunehmen, habe sie der AfD bei den Wahlen im vergangenen Jahr den Weg in den Bundestag geebnet, kritisierte Lagerfeld weiter. Nun säßen "100 dieser Neonazis im Parlament". „Man muss sich an die Geschichte erinnern, die man in Deutschland hat. Ich verabscheue Frau Merkel, dass sie das vergessen hat.“