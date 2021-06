Komiker starb vor sieben Monaten : Karl Dall in der Nordsee vor Sylt bestattet

Karl Dall in der Nordsee vor Sylt bestattet

Westerland Im November starb der Komiker Karl Dall nach einem Schlaganfall. Seine Seebestattung sollte aber erst stattfinden, wenn die Pandemie sich beruhigt habe. Am Wochenende war es soweit.

Rund sieben Monate nach seinem Tod ist der Komiker Karl Dall in der Nordsee vor Sylt bestattet worden. „Karl ist jetzt ein Teil des großen und unendlichen Meeres, der Wellen, der Ebbe und der Flut“, teilte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. „Das Rauschen des Meeres erzählt viele Geschichten und jetzt mit etwas mehr Humor. Wir vermissen ihn sehr und er wird in unseren Herzen ewig leben.“ Die Seebestattung habe am Sonntagmorgen stattgefunden.