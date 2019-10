Trauer um „Biene Maja“-Sänger : Karel Gott im Alter von 80 Jahren gestorben

Prag Trauer um Karel Gott. Der tschechische Schlagersänger ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Das berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK unter Berufung auf seine Sprecherin am Mittwoch. Vor einem Monat wurde bekannt, dass der Sänger an Leukämie erkrankt war.

In Deutschland hatte der Sänger einen großen Kreis treuer Fans. Die meisten Deutschen verbinden mit ihm vor allem das Lied zur "Biene Maja". Wahren Kultstatus hatte er in seinem Heimatland: Bereits 42 Mal gewann er die Goldene Nachtigall, den tschechischen Publikumspreis für Gesang. Zu seinem 80. Geburtstag wurde er in Tschechien mit Sondersendungen gefeiert, und ein Prager Plattenladen bot "Null-Euro"-Scheine mit seinem Konterfei an.