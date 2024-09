Bekannt aus „Karate Kid“ Schauspieler Chad McQueen ist tot

In zwei „Karate Kid“-Filmen spielte McQueen in den 1980er Jahren die Rolle des Antagonisten Dutch. Er trat danach noch in einigen weiteren Produktionen auf, widmete sich aber zunehmend dem Rennsport. Er habe an der Schauspielerei keinen Spaß mehr gehabt, sagte McQueen der Nachrichtenagentur AP im Jahr 2005. Also habe er sich vollständig dem Rennsport zugewandt. Als Rennfahrer trat er etwa beim berühmten 24-Stunden-Rennen von Le Mans an und beim 24-Stunden-Rennen von Daytona, bis er hinter dem Steuer eine Reihe von Verletzungen erlitt.