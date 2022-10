Nach Fashion Week : Kanye West verteidigt kritisierten T-Shirt-Slogan

US-Rapper Kanye West sitzt bei der Präsentation der Kollektion von Givenchy für Frühjahr/Sommwer 2023 auf den Pret-a-porter-Schauen in Paris in der ersten Reihe. Foto: dpa/Julien De Rosa

Paris Sein T-Shirt-Spruch sorgte bei der Pariser Fashion-Week für Aufsehen - jetzt hat Rapper Kanye West den umstrittenen „White-Lives-Matter“-Aufdruck im US-Fernsehen verteidigt.

„Die Antwort auf die Frage, warum ich „White Lives Matter“ (Weiße Leben zählen) auf ein Shirt geschrieben habe, ist, weil es so ist. Es ist das Offensichtliche“, sagte West am Donnerstag (Ortszeit) in einer Sendung mit Tucker Carlson, einem einflussreichen Moderator einer Abendsendung beim konservativen TV-Sender Fox News.