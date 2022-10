Antisemitische Posts : Twitter und Instagram legen Account von Kanye West still

US-Rapper Kanye West sitzt bei der Präsentation der Kollektion von Givenchy für Frühjahr/Sommer 2023 in Paris in der ersten Reihe. Foto: dpa/Julien De Rosa

New York US-Rapper Kanye West hat auf unbestimmte Zeit zwei soziale Kanäle weniger zur Verfügung. Grund dafür sind antisemitische Posts. Zuvor hatte er bereits mit einer Aufschrift auf einem T-shirt für Aufsehen gesorgt.

Die Dienste Twitter und Instagram haben den Rapper Kanye West wegen mehrerer Posts gesperrt, die weithin als antisemitisch angesehen wurden. Sprecher von Twitter und der Instagram-Muttergesellschaft Meta bestätigten am Sonntag, dass Ye, wie der Musiker genannt werden will, gegen ihre Nutzerrichtlinien verstoßen habe.

In einem Tweet vom Samstagabend postete West, er werde bald „Death Con 3“ für jüdische Menschen einführen. Das war offensichtlich eine Anspielung auf die Skala, mit der die Einsatzbereitschaft des US-Militärs gemessen wird. Sie ist bekannt als Defcon. In demselben Tweet, der von Twitter entfernt wurde, teilte er mit: „Ihr habt mit mir gespielt und versucht, jeden anzuschwärzen, der sich eurer Agenda widersetzt.“

Der Rapper war erst vor wenigen Tagen in die Kritik geraten, weil er bei der Vorstellung seiner neuen Kollektion während der Modewoche in Paris ein T-Shirt mit der Aufschrift „White Lives Matter“ getragen hatte. Sein Rapper-Kollege Sean „Diddy“ Combs sagte in einer Videobotschaft bei Instagram, er unterstütze das Shirt nicht, und forderte die Menschen auf, es nicht zu kaufen. Auf Instagram postete West den Screenshot eines Austauschs mit Combs und deutete Medienberichten zufolge an, dass dieser von Menschen jüdischen Glaubens kontrolliert werde.