Kim Kardashians Ex-Mann : Kanye Wests aggressiver Umgang mit Scheidung führt zu Instagram-Sperrung

Der Rapper Kanye West mit seiner neuen Freundin Chaney Jones bei einer Sportveranstaltung in Los Angeles am 11. März 2022 (Archivfoto). Foto: AFP/RONALD MARTINEZ

Los Angeles Von Kim Kardashian ist Kanye West geschieden. Doch immer wieder belästigt und bedroht der Rapper die Amerikanerin, ihren Freund sowie nun auch Kritiker seines Verhaltens. Auf Instagram hat das Konsequenzen - kurzzeitig.

Bei den nun von Instagram gelöschten Inhalten in Wests Nutzerkonto handelt es sich laut US-Medien um Beleidigungen gegen den Talkshow-Moderator Trevor Noah. Dieser hatte gesagt, West werde "immer kriegerischer in der Art und Weise, wie er versucht, Kim zurück zu bekommen". So gebe es einen kleinen Animationsfilm von dem Rapper, in dem dieser Davidsons abgetrennten Kopf in der Hand hält.