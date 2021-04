TV-Star und Transgender-Aktivist : Caitlyn Jenner will Gouverneurin von Kalifornien werden

TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner soricht beim Women’s Marceh in Los Angeles (Archivfoto). Foto: AP/Damian Dovarganes

Los Angeles Die Transgender-Aktivistin Caitlyn Jenner will Gouverneurin von Kalifornien werden. „Ich bin dabei!“ erklärte die 71-jährige Republikanerin, die zum Kardashian-Familienclan gehört, am Freitag. Die nächsten Gouverneurswahlen in Kalifornien sollen 2022 stattfinden.

Sie wolle der „katastrophalen“ Amtszeit des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom ein Ende setzen. Sacramento - die Hauptstadt Kaliforniens - brauche „eine ehrliche Anführerin mit einer klaren Vision.“ Die nächsten Gouverneurswahlen in Kalifornien sollen regulär im Herbst 2022 stattfinden.

Jenner ist die wohl bekannteste Transgender-Aktivistin der USA. Als Bruce Jenner gewann sie bei den Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal Gold im Zehnkampf der Männer. Auch wurde sie als Stiefvater von Starlet Kim Kardashian in deren Reality-Serie populär.

Nach ihrem Outing im Jahr 2015 bekam sie dann ihre eigene Fernsehserie. „I Am Cait“ drehte sich um ihre Transgender-Erfahrungen. Transgender sind Menschen, deren sexuelle Identität nicht den Geschlechtsmerkmalen entspricht, mit denen sie geboren wurden.

(ahar/AFP)