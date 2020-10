Bekannt aus „Schmidteinander“ : Kabarettist Herbert Feuerstein ist tot

Herbert Feuerstein ist tot. Das teilte der WDR am Mittwoch mit. Foto: Gabriel Werner/Gabriel, Werner

Köln Der Satiriker Herbert Feuerstein ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Kultstatus erlangte er vor allem durch die WDR-Sendung „Schmidteinander“.

Wie der WDR am Mittwoch mitteilte, ist der Autor und Satiriker Herbert Feuerstein im Alter von 83 Jahren in Erftstadt gestorben. „Wir bedanken uns bei Herbert Feuerstein nicht nur für 'Schmidteinander', eine Kult-Show, die Fernsehgeschichte geschrieben hat und vieles verändert hat. Sondern auch für seinen klugen Humor, seine herrliche Albernheit, den intelligent durchdachten Anarchismus und viele, viele höchst unterhaltsame Fernseh- und Hörfunkstunden. So oft hat er uns zum Lachen gebracht. Heute sind wir traurig“, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow.