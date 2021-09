„Permission to Dance“ : K-Pop-Boyband BTS singt in UN-Vollversammlung

New York Zuvor waren die Mitglieder der K-Pop-Gruppe aus Südkorea von Moon Jae, dem südkoreanischen Regierungschef, zu „Sondergesandten des Präsidenten für zukünftige Generationen und Kultur“ ernannt worden.

Mit einem Auftritt in der UN-Vollversammlung in New York hat die K-Pop-Boyband BTS die Bedeutung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstrichen. Die sieben Mitglieder der weltweit berühmten Band zeigten sich am Montag gemeinsam mit UN-Generalsekretär António Guterres und dem südkoreanischen Regierungschef Moon Jae In im Parlament der Vereinten Nationen und präsentierten dort ein Video ihres Songs „Permission to Dance“, das sie vorab im leeren Sitzungssaal aufgenommen hatten.