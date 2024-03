Jutta Kammann feiert Geburtstag „In aller Freundschaft“-Star wird 80 und gibt ihr Auto ab

Mit süßem Spaß ins neue Jahrzehnt: Ihren 80. Geburtstag am Freitag will die Schauspielerin Jutta Kammann („In aller Freundschaft“) mit einer Tortenschlacht feiern. „Da kommen ungefähr 35 Leute“, sagte die Schauspielerin der Tageszeitung „tz“ (Donnerstag) in München, wo sie in einer Seniorenresidenz lebt. Zudem hat sie eine schwere Entscheidung getroffen. Sie habe ihr Auto verkauft, aus Vernunft, verriet Kammann auch der „Bild“-Zeitung und der Illustrierten „Bunte“.