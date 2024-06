Wegen Trunkenheit am Steuer Popstar Justin Timberlake in New York festgenommen

Timberlake begann seine Karriere als Kinderstar im „Mickey Mouse Club“ von Disney+, unter anderen an der Seite seiner späteren Freundin Britney Spears. Berühmt wurde er als Mitglied der Boygroup NSYNC - und startete danach im Jahr 2002 eine nicht minder erfolgreiche Solokarriere. Als Schauspieler machte er in Filmen wie „The Social Network“ (2010) oder „Freunde mit gewissen Vorzügen“ (2011) von sich reden. Der zehnfache Grammy-Gewinner soll am Freitag und Samstag zwei Konzerte in Chicago geben – und zwei weitere im New Yorker Madison Square Garden in der kommenden Woche.