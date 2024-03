US-amerikanischer Popstar Alles erreicht, und das schon lange – Justin Bieber wird 30

„Ein Jahr später hat das Baby, das ich gewindelt habe, im Madison Square Garden gespielt und für den Präsidenten der Vereinigten Staaten gesungen. Es ist verrückt“, erinnerte sich Mallette einst in der „New York Times“. In dem Jahr war Bieber in der berühmten New Yorker Veranstaltungshalle mit Usher und Miley Cyrus aufgetreten und hatte an Weihnachten für Präsident Barack Obama und dessen Familie in Washington gesungen. Und das war erst der Anfang. Biebers erste Single „One Time“ und die EP „My World“ waren da schon auf dem Markt. Zusammen mit dem Album „My World 2.0“ samt der Single „Baby“ mit Rapper Ludacris platzierte sich Bieber mit glänzendem, schwungvollem R&B-Gesang ins Herz des westlichen Mainstream-Pop.