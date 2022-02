Las-Vegas-Konzert abgesagt : Sänger Justin Bieber hat sich mit Corona infiziert

Las Vegas Sänger Justin Bieber ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einen Konzertauftritt in Las Vegas musste der 27-Jährige absagen.

Das bestätigten Sprecher des Sängers am Sonntag unter anderem den US-Medien „Variety“ und „People“. Bereits am Samstag waren auf der Instagram-Seite der „Justice World Tour“ positive Testergebnisse innerhalb des Teams der Tour und die Absage des Auftritts am Sonntag in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada verkündet worden, ohne dass Bieber namentlich genannt worden war.