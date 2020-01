Kranker Popstar : Justin Bieber leidet unter Lyme-Borreliose

Montréal Gerade erst hat Popstar Justin Bieber den ersten Song seines neuen Albums veröffentlicht, nun enthüllt er Gesundheitsprobleme - und will darüber sogar einen Youtube-Film machen.

Popstar Justin Bieber hat enthüllt, dass er an Lyme-Borreliose leidet, einer durch Zecken übertragenen Infektionskrankheit. Die Krankheit sei kürzlich bei ihm diagnostiziert worden, teilte der kanadische Sänger am Mittwoch im Internetdienst Instagram mit. Der 25-Jährige kündigte an, dass er am 27. Januar auf der Videoplattform YouTube eine Dokumentation zu seinem Umgang mit der Krankheit veröffentlichen werde.