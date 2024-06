Deutscher Schauspieler Jürgen Vogel über Krebs – „Familie ganz schön krass erwischt“

Schauspieler Jürgen Vogel hat Einblick in schwere Schicksalsschläge innerhalb seiner Familie gegeben. Mehrere seiner nahen Verwandten sind an Krebs erkrankt. „Irgendwie hat es unsere Familie ganz schön krass erwischt“, sagte der 56-Jährige in der „NDR Talk Show“. „Ich habe damals meiner Schwester Knochenmark gespendet. Die hatte Leukämie, also Blutkrebs, eine der aggressivsten Formen davon. Da war ich 21 oder so. Da ging es bei ihr um Leben und Tod. Zum Glück hat sie es geschafft, durch mein Knochenmark“, sagte der Hamburger.