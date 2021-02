„Bin in ärztlicher Behandlung“ : Kiefertumor bei Reality-Star Jürgen Milski entdeckt

Köln Seit 21 Jahren steht Jürgen Milski im Scheinwerferlicht. Beim Partysänger und Teilnehmer der ersten „Big Brother“-Staffel wurde ein Tumor im Kiefer entdeckt. Am Donnerstag sollte er operiert werden.

Der Reality-Darsteller und Partysänger Jürgen Milski (57) ist in Sorge wegen eines Tumors im Unterkiefer, will sich aber seinen Optimismus nicht nehmen lassen. Er sei in ärztlicher Behandlung, die Wölbung im Zahnfleisch sei bei einer Zahnarztbehandlung aufgefallen, erzählte der „Big Brother“-Teilnehmer in einer Instagram-Story, die er auf dem Weg zu einer Kölner Klinik aufnahm. Demnach sollte ihm der Tumor dort noch am Donnerstag entfernt werden.