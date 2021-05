Rosenkrieg : Jolie kritisiert Richter in Scheidungsverfahren mit Pitt

Los Angeles Jolie und Pitt gelten seit 2019 als geschieden. Jolie wirft dem für die Verteilung des Sorgerechts zuständigen Richter zu, ihre berechtigten Kinder nicht angehört zu haben.

„Richter Ouderkirk hat Frau Jolie einen fairen Prozess verweigert“, stand in den Unterlagen, die bei einem Berufungsgericht in Kalifornien eingereicht wurden. Jolie warf dem Richter vor, er habe einen Abschnitt des Gerichtskodex von Kalifornien nicht genug berücksichtigt, demzufolge es nachteilig für ein Kind sei, wenn das Sorgerecht an eine Person gehe, die häusliche Gewalt angewandt habe. Jolie gab nicht an, um was für eine Art von mutmaßlicher häuslicher Gewalt es sich handele.