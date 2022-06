Verleumdungsprozess als Spektakel : Johnny Depp setzt sich weitgehend gegen Amber Heard durch

Amber Heard (M) mit ihren Anwälten Elaine Bredehoft und Benjamin Rottenborn nach der Urteilsverlesung im Prozess gegen den nicht anwesenden Johnny Depp. Foto: dpa/Evelyn Hockstein

Washington Verleumdet haben beide einander, doch vor Gericht behält der Mächtigere die Oberhand: Johnny Depp setzt sich beim Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard weitgehend durch.

Vor dem Gerichtsgebäude in Fairfax ging das Spektakel nach dem Urteil der Geschworenen weiter, wie zuvor sechs Wochen lang im Fernsehen und den elektronischen Netzwerken. Während drinnen die ganz in schwarz gekleidete Amber Heard mit den Tränen rang, feierten draußen die Fans ihres Ex-Ehemannes Johnny Depp dessen Erfolg in dem Verleumdung-Prozess mit "Johnny for President"-Rufen.

Der berühmteste Hollywood-Pirat selbst zog es vor, das Ergebnis des von ihm angestrebten Prozesses von London aus zu verfolgen. Dort hatte er drei Konzerte gegeben. Bei einem davon hatte ihm Kate Moss am Vorabend des Verdikts demonstrativ den Rücken gestärkt. Das Model hatte während des Zivilverfahrens vor den Toren Washingtons ausgesagt, ihr Ex habe sie, anders als von Heard behauptet, zu keinem Zeitpunkt misshandelt.

Erleichtert war Depp dann aber schon, als sich die Nachricht vom Urteil der sieben Geschworenen nach 13 Stunden Beratung wie ein Lauffeuer verbreitete. "Nach sechs Jahren haben mir die Geschworenen mein Leben zurückgegeben", frohlockte der Schauspieler. "Die Wahrheit wird nie vergehen."

Nach ein paar technischen Verzögerungen hatte die Jury Richterin Penney Azcarate über das Ergebnis ihrer Beratungen informiert. Demnach befanden die Geschworenen beide für schuldig, den jeweils anderen verleumdet zu haben. Allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung.

Die Jury sprach Depp 15 Millionen Dollar Schadensersatz zu wegen eines Gastbeitrags seiner geschiedenen Ehefrau für die „Washington Post“ aus dem Jahr 2018. Darin hatte Heard als Botschafterin der #MeToo-Bewegung ohne einen Namen zu nennen suggeriert, Depp habe sie misshandelt. Depp sagte vor Gericht, diese Anschuldigung habe seinem Ruf und seiner Karriere geschadet.

Heard bekam zwei Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen, aber nicht weil Depp, sondern dessen Anwalt aus Sicht der Jury verleumderische Dinge über sie verbreitet hatte. Ein schwacher Trost für eine Frau, die sich anschließend "enttäuscht, traurig, unglücklich" zeigte. "Nicht nur für mich selbst, sondern für alle, die Opfer häuslicher Gewalt sind".

Ausgerechnet in London war ein erster Verleumdung-Prozess gegen die britische Boulevard-Zeitung „Sun“ im Jahr 2020 noch ganz anders ausgegangen. Damals wies der High Court eine Klage Depps ab, in der er gegen die Behauptung vorging, er sei ein Frauenschläger, der seine ehemalige Frau körperlich misshandelt habe.

In den zurückliegenden sechs Wochen hatten Depp und Heard vor dem US-Gericht noch einmal eine Menge schmutziger Wäsche gewaschen. Der Schauspieler räumte im Zeugenstand ein, in ihrer Beziehung habe es Streit gegeben. "Aber ich bin niemals an den Punkt gekommen, Frau Heard auf irgendeine Weise zu schlagen, noch habe ich jemals in meinem Leben eine Frau geschlagen."

Heard zeichnete dagegen das Bild eines Mannes, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss die Kontrolle verlor. Ihr Anwalt zeigte unter anderen ein Handy-Video, in dem Depp auf Küchenschränke einschlägt und droht. "Diese Worte sind ein Fenster in das Herz und die Seele von Amerikas liebstem Piraten", verhöhnte Heards Anwalt den Kläger. "Dies ist der wirkliche Johnny Depp." Es gebe "überwältigende Beweise für Missbrauch".

Während in der Ukraine in den vergangenen Wochen ein heißer Krieg tobte, delektierten sich Millionen von Zuschauern in den USA, aber auch weltweit an den unappetitlichen Details einer unschönen Beziehung zweier Hollywood-Stars, die keine zwei Jahre währte. Ein Spektakel der Pop-Kultur, wie einst der Prozess gegen O.J.Simpson, das sich diesmal nicht vorrangig im Fernsehen, sondern auf TikTok, Facebook und Co austrug.