„Ich habe die Wahrheit gesagt“ : Johnny Depp nennt Missbrauchsvorwürfe von Ex-Frau Amber Heard „verrückt“

Seit sechs Wochen läuft der Zivilprozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard. Der US-Schauspieler hat die Vorwürfe sexueller Gewalt nun erneut zurückgewiesen. Rückendeckung bekam er von Model Kate Moss.

Hollywood-Star Johnny Depp hat sich vor dem Gericht des US-Bezirks Fairfax (Virginia) erneut gegen Missbrauchsvorwürfe seiner Ex-Frau Amber Heard verteidigt. Es sei „wahnwitzig“, Heards Anschuldigungen von Gewalt in diesem Prozess anzuhören, sagte Depp am Mittwoch im Zeugenstand. „Verrückt“ seien ihre Anschuldigungen, wonach er ihr gegenüber körperlich und sexuell übergriffig gewesen sei. Während der Befragung durch sein Anwaltsteam beschrieb der Schauspieler die Vorwürfe unter anderem als „schrecklich“, „lächerlich“, „unglaublich brutal“, „grausam“, „demütigend“ und „völlig falsch“.

Er habe in seiner Beziehung mit Heard „niemals“ körperliche Gewalt angewendet, sagte Depp. Sich vor Gericht zu offenbaren, sei für niemanden einfach. Er habe in dem Verfahren die Wahrheit gesagt, betonte der „Fluch der Karibik“-Star. Die „Aquaman“-Schauspielerin hatte ihrem früheren Ehemann im Zeugenstand mehrfach gewalttätiges Verhalten vorgeworfen.

Der seit sechs Wochen laufende Zivilprozess zwischen den Ex-Eheleuten Depp (58) und Heard (36) ist in der Endphase. Am Freitag werden die Abschlussplädoyers erwartet, im Anschluss geht der Fall an die Geschworenen.