Als Captain Jack Sparrow Johnny Depp macht todkranken Jungen zum Youtube-Star

Der kleine Kori aus Großbritannien leidet an einer unheilbaren Krankheit und hat bereits zwei Herztransplantationen hinter sich. Der todkranke Junge lebt derzeit in Palliativversorgung, hat also laut ärztlichen Prognosen nicht mehr lange zu leben. Doch Kori hat noch ein Ziel, das er vor seinem Tod erreichen möchte. Er will unbedingt die magische Grenze von 100.000 Abonnenten auf Youtube knacken und damit einen silbernen Playbutton erhalten. Unter dem Namen „Kraken The Box“ betreibt Captain Kori, wie er sich selbst nennt, gemeinsam mit Crew-Mitglied Pixi einen Kanal.