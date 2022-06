Auch Konzerte geplant : Johnny Depp bringt Album mit britischem Rockmusiker Jeff Beck heraus

New York Nach dem Ende seines Verleumdungsprozess bringt Hollywood-Star Johnny Depp zusammen mit dem britischen Rockmusiker Jeff Beck ein Album mit Cover- aber auch selbst geschriebenen Songs heraus. Depp begleitet Beck auch auf einer Europatournee.

Das Album „18“ wird am 15. Juli veröffentlicht, wie Depp und Beck am Donnerstag mitteilten. Die beiden covern darauf Hits von den Beach Boys, Marvin Gaye oder Velvet Underground. Zwei Lieder hat Depp geschrieben: „This is a Song for Miss Hedy Lamarr“ und „Sad Motherfuckin' Parade.“