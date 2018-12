Hollywoodstar besucht Klinik in Paris: Johnny Depp besucht als Jack Sparrow verkleidet krebskranke Kinder

Jack Sparrow is back: Johnny Depp besucht in seiner Paraderolle Kinder in einem Klinik in Paris. Foto: AFP/HO

Paris In seiner Paraderolle als Pirat Jack Sparrow hat Hollywood-Star Johnny Depp krebskranke Kinder in einer Pariser Klinik besucht.

Depp hatte in den vergangenen Jahren bereits Krankenhäuser im kanadischen Vancouver, in London und im australischen Brisbane besucht, um die Patienten dort aufzumuntern. Mit der Filmreihe "Fluch der Karibik", in der Depp den abgehalfterten und etwas verrückten Piraten Jack Sparrow spielt, war Depp zu einem Superstar in Hollywood avanciert. Der erste Teil erschien 2003, der fünfte Teil kam im Mai 2017 in die Kinos.