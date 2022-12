Als Captain Jack Sparrow Johnny Depp sendet Grußvideo an todkranken Jungen und verhilft ihm zu 100.000 Abos auf Youtube

Der kleine Kori aus Großbritannien leidet an einer unheilbaren Krankheit und hat bereits zwei Herztransplantationen hinter sich. Er lebt derzeit in Palliativversorgung, was laut Caritas für die Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen und die Begleitung ihrer Angehörigen steht. Wie so viele Menschen, die nur noch eine gewisse Zeit leben, hat auch Kori ein Ziel, das er vor seinem Ableben noch erreichen möchte.