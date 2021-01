Doch damit endet die Karriere des Politikers noch lange nicht: Am 23. Mai 1998 wählt die Bundesversammlung Johannes Rau zum Bundespräsidenten. Im zweiten Wahlgang hat der 67-Jährige die absolute Mehrheit (mit 690 Stimmen von 1260 Wahlberechtigten). Vereidigt wird Rau in seinem Amt am 1. Juli 1999. Einen Tag später tritt in Begleitung seiner Frau Christina das Amt im Schloss Bellevue an (Foto).