„Wie Himmler gefühlt“ : Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Johannes Haller irritiert mit Nazi-Vergleich auf Instagram

Hannover Johannes Haller ist auf Instagram ein Star. Nun hat der ehemalige Teilnehmer bei der „Bachelorette“ aber ein Posting veröffentlicht, über das er vielleicht zwei- oder dreimal hätte nachdenken können.

Der Freund von Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin Yeliz Koc hatte in einer Instagram-Story einen ziemlich schiefen Vergleich gezogen. Gemeinsam mit seiner Freundin hatte er sich einen Tannenbaum zugelegt – nur hatte dieser „eklige Käfer“ als ungebetene Gäste mit sich gebracht. Und so postete er den ausquartierten Weihnachtsbaum auf dem Balkon mit folgendem Statement: „Insektenspray habe ich jetzt ausgeschlossen. Will keine Gift-Chemie in der Wohnung. Hätte mich den ganzen Tag wie Himmler gefühlt.“