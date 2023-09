Krise bei Sänger und „Games of Thrones“-Darstellerin Joe Jonas reicht Scheidung von Sophie Turner ein

US-Sänger Joe Jonas (34, „Sucker“), der seit 2019 mit der britischen Schauspielerin Sophie Turner (27, „Game of Thrones“) verheiratet ist, will sich scheiden lassen. Wie aus Gerichtsunterlagen im Bezirk Miami Dade County im US-Staat Florida hervorgeht, reichte Jonas den Antrag zur Auflösung der Ehe am Dienstag ein. Die Sprecher der Eheleute reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut US-Medienberichten machte Jonas in dem Antrag geltend, dass die Ehe unheilbar zerrüttet sei.