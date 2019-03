Es ist ein Mädchen: Jessica Simpson zum dritten Mal Mutter geworden

Los Angeles Die US-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Ihr Baby-Glück verkündete die 38-Jährige ihren Fans auf Instagram.

„Wir sind so glücklich und stolz, die Geburt unserer perfekten Tochter bekanntzugeben, Birdie Mae Johnson“, schrieb sie am Mittwoch (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto des neugeborenen Mädchens. Als Geburtstag des Babys gab sie den 19. März 2019 an, als Gewicht 4900 Gramm.